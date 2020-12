Donald Trump, il "video rubato" alla Casa Bianca: "Altrimenti ci vediamo tra quattro anni", svela il piano ai fedelissimi

03 dicembre 2020 a

Un video "rubato". Un video che, in ipotesi, sarebbe dovuto restare privato, così come privato (anche se fino a un certo punto) era l'evento. Ma il video, privato, non ci è restato. Siamo alla Casa Bianca, a parlare è Donald Trump. Una piccola folla improvvisata, principalmente membri del partito repubblicano, siamo a una festa natalizia. Ed ecco che il tycoon, che presto dovrà lasciare la residenza di Washington per lasciare spazio a Joe Biden, annuncia il suo piano: ricandidarsi. La voce circolava da tempo anche se ufficialmente non ancora confermata. Ai presenti, Trump afferma: "Sono stati quattro anni meravigliosi. Stiamo tentando di farne altri quattro. Altrimenti ci vedremo tra quattro anni". Insomma, due messaggi in una frase: ancora non vuole arrendersi a Biden e continua nella campagna di ricorsi; ma soprattutto, annuncia di fatto la volontà di volersi ricandidare. Per inciso, il video è stato trasmesso in diretta su Facebook da un partecipante all'evento, Pam Pollard, membro del Comitato Nazionale Repubblicano.

Trump, "ci vediamo tra 4 anni": il video

