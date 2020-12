Regina Elisabetta, vaccinata per prima ma non in tv: ripensamento, chi l'ha convinta a spegnere le telecamere

08 dicembre 2020 a

a

a

La regina Elisabetta e il marito, il principe Filippo, si vaccineranno contro il Covid, ma non davanti alle telecamere. Con i loro 94 e 99 anni, i due reali rientrano nella categoria delle persone più a rischio e per questo sono in prima fila per il vaccino Pfizer lanciato oggi nel Regno Unito. "Non sono sicuro che lo faranno davanti alla telecamera, ma sono certo che verranno seguite le linee guida da adottare in base all'approccio graduale che ho stabilito”, ha dichiarato oggi alla Nbc il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, che guida anche il programma di distribuzione di vaccini del Paese. La famiglia reale, quindi, non seguirà le orme degli ex presidenti Usa, George W. Bush, Barack Obama, e Bill Clinton, che invece nei giorni scorsi si erano detti disponibili a farsi vaccinare in diretta tv per sostenere gli sforzi delle autorità sanitarie, impegnate a convincere l’opinione pubblica sulla sicurezza e la necessità del vaccino.

Video su questo argomento "Incredibile", la reazione del premier inglese Boris Johnson ai primi vaccini somministrati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.