Coronavirus, il tabloid del regime cinese lancia l'ipotesi: "Epidemia nata in Italia?", un articolo che puzza di bruciato

Vergogna cinese contro l'Italia. Il Global Times, tabloid scritto in inglese del Quotidiano del Popolo, ossia l'organo del Partito comunista cinese, ha pubblicato un rivoltante articolo sul sito web dal titolo: "L'Italia ha potenzialmente avuto un'epidemia di Covid-19 prima di Wuhan". Dunque nel testo dell'articolo viene fornita una serie di "prove" sul Covid trovate nel nostro Paese prima del dicembre 2019, tra cui quella recentissima del bimbo di 4 anni contagiato già a novembre 2019. E così, alcuni esperti indicano che in Italia si sarebbe verificato un focolaio di coronavirus prima che a Wuhan, dove il primo caso ufficiale risale all'8 dicembre. Il Global Times, poi, aggiunge che "tuttavia, questo non indica l'Italia come l'origine del virus, poiché determinare la fonte è un lavoro complicato e difficile, che richiede una grande quantità di indagini e studi", concludono. Già: lanciare il sasso e nascondere la mano...

