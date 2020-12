Coronavirus, Antonio Socci sul cinese di Prato vaccinato: "Vogliamo continuare a berci la storiella del pipistrello?"

03 dicembre 2020 a

La notizia ve la abbiamo data anche noi: un imprenditore cinese di Prato è volato in Cina e si è sottoposto a vaccino al coronavirus. Dunque è tornato in Italia. Effetti collaterali? Zero. Insomma, un racconto che sembra confermare le voci che circolano da mesi: la Cina da tempo somministra il siero e lo fa anche ai connazionali nel nostro paese. Bassissimi, quasi inesistenti, infatti, i contagi nella comunità cinese in Italia. E questa notizia scatena Antonio Socci, che su Twitter rilancia i dubbi sull'origine del Covid: pipistrello o laboratorio? Socci sembra propendere più per la seconda pista. E così, rilanciando la notizia dell'imprenditore cinese vaccinato, ecco che cinguetta tagliente: "Dunque in estate la Cina già sperimentava il suo vaccino. Sarà mica perché il covid esce da un loro laboratorio e hanno tutti i dati? Se poi vogliamo continuare a berci la storiella del pipistrello...", conclude Antonio Socci. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

