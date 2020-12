Coronavirus, la notizia che preoccupa il mondo scientifico: "Scoperta una nuova e più veloce variante del virus"

14 dicembre 2020 a

a

a

Londra, come la Germania della Merkel, va in lockdown da mercoledì. Dopo due settimane dalla fine della precedente chiusura ecco che si torna in dietro. La crescita dei contagi, in queste due settimane, si è alzata vertiginosamente ed è diventata fuori controllo. Ecco perché il governo ha deciso di chiudere tutto di nuovo. Anche perché, secondo le autorità, questa ennesima crisi è dovuta a una "nuova variante del virus che è stata individuata dagli scienziati e che si propaga molto più velocemente di prima", sottolinea il Corriere della Sera.

Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha spiegato alla Camera dei Comuni che questa nuova variante attacca più nel sud-est dell’Inghilterra rispetto al resto del Paese, la zona proprio dove è situata Londra. Michael J. Ryan, direttore del Programma Emergenze dell’Oms, ha spiegato poi che l’organizzazione era già a conoscenza della variante, "è comune che si registrino simili mutazioni e per ora non ci sono evidenze che questa nuova variante si comporti in modo diverso". Tant'è che per fermare l'incredibile aumento di contagi, Londra sarà di nuovo chiusa tra due giorni. Pub, ristoranti e bar chiuderanno, come i cinema e i teatri, mentre i negozi restano aperti. Sarà vietato entrare e uscire dalla città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.