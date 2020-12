Vaccino Pfizer, gravissima reazione allergica negli Usa: crisi respiratoria e ricovero in terapia intensiva

17 dicembre 2020 a

Un'altra cattiva notizia sul vaccino Pfizer-Biontech. Si apprende infatti che un'operatrice sanitaria statunitense a cui è stato somministrato il siero ha avuto una grave reazione allergica e che ora le sue condizioni sarebbero stabili. La notizia è stata rilanciata dal New York Times, che cita fonti sanitarie del Barlett Regional Hospital di Juneau, in Alaska, dove l'operatrice sanitaria lavora e dove ha ricevuto il vaccino. Sempre il NYT evidenzia come il soggetto non aveva alcun tipo di precedente allergico, eppure nel giro di 10 minuti dalla somministrazione ha registrato una reazione allergica grave (casi analoghi erano stati segnalati nel Regno Unito ma soltanto su soggetti con allergie croniche). L'operatrice sanitaria aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfzier di fronte alle telecamere lo scorso 11 dicembre, nell'ambito della campagna governativa tesa a promuovere la "fiducia nei vaccini" tra i cittadini statunitensi. Nel dettaglio, la donna ha sviluppato in tempi rapidissimi dei rush cutanei, tachicardia e anche una crisi respiratoria: per stabilizzarla le è stata somministrata epinefrina. Successivamente, i sintomi si sono ripresentati e i medici hanno usato steroidi: in seguito a un ulteriore aggravamento la donna è stata ricoverata in terapia intensiva. In seguito, la donna si è ripresa. Il caso, però, ovviamente fa crescere la preoccupazione sulla sicurezza del prodotto: l'operatrice sanitaria, infatti, ha rischiato di perdere la vita.

