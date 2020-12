Coronavirus, il Belgio in campo per le prostitute: stanziati 500mila euro

25 dicembre 2020 a

a

a

Il governo belga ha stanziato 500mila euro a favore delle associazioni specializzate nel sostegno e nell'assistenza delle lavoratrici del sesso, fortemente colpite dalla crisi del coronavirus. L'annuncio è arrivato dalla ministra dell'Integrazione sociale, Karine Lalieux. L'importo andrà a favore di cinque consorzi di associazioni presenti ad Anversa, Gand, Bruxelles, Liegi e Charleroi. Gli enti beneficiari si occuperanno poi degli interventi a favore delle singole professioniste che lavorano nei vari club o nelle strade a luci rosse. L'intero settore è entrato in una profonda crisi dovuta all'introduzione delle misure di distanziamento sociale, che hanno subito provocato la chiusura dei club, e al coprifuoco successivamente introdotto in tutto il Paese, che costringe i belgi a stare in casa dalle 22 alle 6 del mattino. «Le lavoratrici del sesso meritano di essere sostenute e accompagnate» in questa fase di crisi economica «come tutti gli altri cittadini», ha dichiarato la ministra Lalieux.

Video su questo argomento Coronavirus, Londra di nuovo in lockdown. Boris Johnson e il "ceppo di Covid più contagioso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.