Donal Trump, il colpo basso della figlia Ivanka: "Sapete dov'era il 4 dicembre?", una traumatica rottura

Donald Trump è sempre più solo: il circolo ristretto dei collaboratori si sta sfaldando. A partire dalla figlia del tycoon, Ivanka Trump, che negli ultimi due mesi si è dedicata a una profonda ristrutturazione della sua immagine pubblica. Basti pensare che lei, a differenza dei suoi fratelli, Eric e Donald jr., non si è mai schierata accanto al padre per contestare il risultato delle elezioni del 3 novembre. E mentre il presidente uscente prova, ormai senza alcuna speranza di successo, a ribaltare il risultato delle presidenziali, la figlia prediletta si occupa dei più deboli e si impegna nel volontariato. Il 3 dicembre, per esempio, nella Giornata nazionale dei disabili, Ivanka ha posato sorridente e solidale con i portatori di handicap invitati alla Casa Bianca. Il 4 dicembre, invece, è andata a visitare la Indiana Women’s Prison, lodando il programma di recupero studiato per le detenute. O ancora il 15 dicembre ha partecipato alla distribuzione dei pacchi alimentari, predisposti dal programma federale “Farmers to families”. L’atteggiamento di Ivanka, inoltre, è diverso da quello del padre anche quando si parla di coronavirus. La figlia del presidente uscente, infatti, si fa fotografare solo con la mascherina e apprezza sia gli sforzi dell’esercito che gli aiuti internazionali americani, come i 50 ventilatori inviati in Indonesia.

