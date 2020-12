La Cina e il virus dell'influenza aviaria H5N6: per ora un solo uomo positivo e attaccato al respiratore

22 dicembre 2020 a

La Cina ha a che fare di nuovo con un virus: non si tratta del Covid, ma del virus dell’influenza aviaria H5N6. Per ora è stato registrato un solo caso, quello di un uomo che si è infettato in un mercato di pollame vivo nella contea di Ningyuan. Lo ha reso noto il Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie. La scoperta della positività al virus H5N6 è arrivata sabato 19 dicembre e attualmente l’uomo è in cura nel reparto di terapia intensiva di un ospedale locale: le sue condizioni sarebbero stabili, ma ancora non può essere staccato dal ventilatore polmonare. Dopo il caso di infezione, a partire da domenica 20 dicembre è stato sospeso il commercio di pollame vivo in tutti i mercati agricoli della contea cinese di Ningyuan. Il virus H5N6 è un ceppo di influenza aviaria trasmissibile all'uomo, causata principalmente dal contatto con pollame vivo, ma per ora non ci sarebbe stata alcuna trasmissione del virus tra esseri umani.

