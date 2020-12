Coronavirus, Babbo Natale positivo nella Rsa in Belgio: 18 i morti, il caso che sconvolge l'Europa

27 dicembre 2020 a

Della drammatica e grottesca vicenda che aveva colpito la città di Mol, in Belgio, ve ne avevamo già dato conto qualche giorno fa. Un uomo, travestito da Babbo Natale, ha fatto visita in una Rsa per sollevare il morale degli ospiti dell'ospizio. Peccato che "Babbo Natale", un terapista che già aveva incontrato i residenti in occasioni precedenti, avesse il coronavirus. Ma non lo sapeva. Risultato? Il Covid-19 ha infettato ben 121 residenti e 36 membri del personale della struttura. L'aggiornamento, tragico, è relativo al numero delle vittime: dopo il contagio, sono in totale 18, le ultime 5 delle quali sono spirate la vigilia o il giorno di Natale. Il sito belga VRT ha anche mostrato le immagini della visita del Babbo Natale-untore, che si vede in posa con i residenti anziani e con mascherina protettiva sul volto. Una scelta drammatica, tragica, quella di aprire le porte dell'ospizio a quell'uomo. Il focolaio, inoltre, ha messo in grande appresione l'intera città di Mol, che conta 25mila abitanti. Una squadra di medici è stata inviata dal governo belga nella cittadina per provare a contenere il contagio e l'emergenza.

