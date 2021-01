Melania Trump, “l'hanno vista dalle finestre”: dov'era durante l'assalto al Congresso, la prova che vuole andarsene presto

08 gennaio 2021 a

L’opinione pubblica americana è rimasta particolarmente colpita dai vari retroscena sulla famiglia di Donald Trump, che avrebbe proseguito indisturbata i propri impegni mentre migliaia di sostenitori del presidente prendevano d’assalto il Congresso. Il bilancio di una delle pagine più buie della democrazia americana è stato di cinque morti (uno era un agente di polizia) e di decine di feriti, ma soprattutto ha segnato la fine ingloriosa dell’era Trump, che ha dato adito ai suoi nemici di chiedere addirittura la rimozione immediata, essendo accusato di aver istigato la violenza con la storia delle elezioni rubate.

Tutto ciò non sembra però aver toccato particolarmente i membri della famiglia di “The Donald”: Eric Trump era impegnato in un compleanno, Donald Jr in una conferenza e Melania in un set fotografico. A svelarlo è stata la Cnn: “Dalle finestre della Casa Bianca, tra l’executive residence e l’ala Est, si potevano intravedere fari e cavalletti, cioè attrezzatura fotografica professionale”. In pratica la moglie del presidente ha trascorso il pomeriggio a dirigere uno shooting, mentre la figlia Ivanka teneva una “riunione d’emergenza” nello studio ovale assieme al padre. La Cnn ha precisato che Melania non ha vestito i panni di modella, bensì di producer: starebbe realizzando un catalogo fotografico di tutti gli oggetti d’arte che ha raccolto e esposto alla Casa Bianca, dimora che pare voglia lasciare volentieri dopo gli ultimi mesi particolarmente turbolenti.

