Gb, 98enne schiaccia Tesla col tank Video

Non è detto che si tratti di una notizia vera, anche perché è stata rilanciata da testate non molto accreditate e gettonate. Ma il fatto è talmente curioso che merita di essere citato e approfondito. Il 98enne Ken Turner, veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale, ha voluto compiere un gesto per esprimere tutto il suo dissenso nei confronti di Elon Musk. Come? L'ex soldato ha postato un video dove si filma mentre schiaccia letteralmente una Tesla Model 3 - sulla quale è stata inserita la scritta "Fascism" sulla targa del veicolo - con uno dei carri armati più iconici di sempre: uno Sherman originale.

Come ricorda il Secolo d'Italia, il gesto ha un chiaro intento: contestare il patron di Tesla. Secondo lui, il miliardario sudafricano sarebbe colpevole di favorire e appoggiare l'estrema destra in Europa. "Sono abbastanza vecchio da aver visto il fascismo la prima volta", ha spiegato il veterano di guerra prima di passa sopra l’auto con il mastodontico cingolato. La Tesla gli era stata donata da un proprietario pentito dall'acquisto a causa delle posizioni politiche proprio di Elon Musk.