Usa, choc al funerale: "Non è mio zio", chi c'è nella bara

Una storia che ha del surreale, quella andata in scena a Otis Adkinson negli Stati Uniti. Qui è avvenuto un vero e proprio scambio di bara. La vicenda, riportata da People, è accaduta il 7 aprile 2025 durante il funerale dello zio di Amentha Hunt. Quest'ultima, giunta l’ora di andare a salutare la salma del suo caro, ha trovato il cadavere di uno sconosciuto dentro la bara dello zio. L'uomo era vestito addirittura con l’abito che avevano scelto i familiari per quel giorno.

"Era un tizio sdraiato lì con l'abito di mio zio, ma non era mio zio – ha spiegato Hunt a KCAL News –. Continuavo a guardarlo... Pensavo: 'Aspetta un attimo, non può essere diventato così scuro'". Una volta resasi conta dello sbaglio commesso dall’agenzia funebre, la donna avrebbe provato a chiamare per chiedere spiegazioni ma l’impiegato con cui si è ritrovata a parlare avrebbe insistito sul fatto che fosse il corpo giusto.