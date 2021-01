Brasile, negazionista del Covid insulta a una festa chi mette la mascherina? Destino atroce: che fine ha fatto

19 gennaio 2021 a

Va a una festa, nega l'esistenza del coronavirus e deride chi indossa la mascherina. Poi viene ricoverata per Covid. Protagonista della vicenda un'influencer brasiliana, Ygona Moura, portata in un ospedale a Glória, nella zona sud di Rio de Janeiro, subito dopo la scoperta della positività. Le sue condizioni, infatti, si sono aggravate in poco tempo. La giovane poi si è mostrata ai suoi follower, dicendosi pentita delle affermazioni fatte in precedenza: "Sono in cattive condizioni, gente! Mi manca il respiro. Mi sento davvero male. Vi chiedo di pregare molto per me. Dal nulla ho iniziato a stare molto male. Ecco! Grazie a chi è con me". Pochi giorni prima del dramma, la Moura si era mostrata a una festa senza mascherina nel pieno della pandemia, che in Brasile sta preoccupando ancora di più a causa della nuova variante. Le sue condizioni, intanto, continuano a essere gravi.

