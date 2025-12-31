Romina Power attacca Al Bano: "Ritocco al cervello", caos in studio

Romina Power, ospite a Verissimo condotta da Silvia Toffanin, ha raccontato con il suo consueto spirito ironico un episodio che risale a qualche anno fa, dopo il divorzio da Al Bano Carrisi. La cantante, che in quel periodo viveva in California per assistere la madre malata, non vedeva l'ex marito da tempo.Al loro incontro, Al Bano l'avrebbe guardata e commentato subito: "Potresti farti qualche ritocchino, eh!". Romina ha replicato con sarcasmo nel salotto televisivo: È stato carino, eh, Al Bano, a dirmi che mi dovevo rifare? Io gli ho risposto che non ho tempo per fare questi ritocchini, sono come sono e basta". Ma la Power non si è fermata qui. Con un sorriso, ha aggiunto una stoccata tagliente: "Chissà se, a questo punto, non se l’è fatto lui il ritocchino... ma al cervello!".

La frase ha strappato risate in studio, evidenziando la vena ironica che caratterizza Romina anche quando parla del passato con l'ex compagno. L'artista ha comunque chiarito che l'episodio non ha scatenato litigi: "Non si è scatenato nessun litigio, ormai non litigo più. Piuttosto rimango in silenzio e poi me ne vado". Tra i due, nonostante la separazione definitiva, restano punzecchiature reciproche e un rapporto cordiale, fatto di battute e ironia a distanza di anni.