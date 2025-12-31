Schlein chiude l'anno col botto. Bartolo molla il Pd: "Cosa è diventato"

Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa diventato simbolo dell'accoglienza ai migranti ed ex europarlamentare, ha annunciato oggi 31 dicembre l'addio al Partito Democratico. Iscritto ai dem solo dal marzo 2023, Bartolo aveva già rassegnato le dimissioni dalla segreteria regionale siciliana per contrasti interni. "Una decisione maturata con grande rammarico ma inevitabile di fronte a un partito litigioso, diviso e segnato da un atteggiamento dell'establishment regionale poco rispettoso", ha spiegato in una nota.

Bartolo accusa la leadership attuale di aver abbandonato i valori fondanti del Pd, perdendo contatto con le comunità locali e i bisogni concreti delle persone. "Siamo di fronte a un partito sempre più autoreferenziale, impegnato in faide interne e giochi di potere, a discapito del bene collettivo", ha aggiunto, denunciando come questo approccio abbia alimentato la sfiducia dei cittadini.Bartolo, 69 anni, vanta una lunga storia politica locale: consigliere comunale a Lampedusa e Linosa (1988-2007), vicesindaco e assessore alla Sanità (1988-1993). Dal 1992 al 2019 è stato responsabile delle prime visite sanitarie ai migranti sbarcati sull'isola, in prima linea nel drammatico naufragio del 3 ottobre 2013 (368 vittime). Eletto al Parlamento Europeo nel 2019 con oltre 240 mila preferenze, ha concluso il mandato nel 2024.