Roberto Fico, giunta varata l'ultimo dell'anno: chi sono gli assessori

Roberto Fico, nuovo governatore della Campania, ha varato la giunta. Lo ha annunciato lui stesso nell'ultimo giorno dell'anno dopo diversi passaggi e confronti all'interno della coalizione di centrosinistra. Il suo vice, come ci si aspettava, è il dem Mario Casillo, cui spetteranno le deleghe ai Trasporti, Mobilità e Mare. Nessuna sorpresa nemmeno sul nome di Fulvio Bonavitacola, per 10 anni di fila vice del governatore uscente Vincenzo De Luca nonché testimonial della lista "A Testa Alta".

Tra i dieci assessori, inoltre, ci sono quattro donne. Mentre Fico terrà per sé le deleghe non solo alla Sanità ma anche del Bilancio e dei Fondi nazionali ed europei. Assessore alla Cultura invece è Onofrio Ninni Cutaia, di origini catanesi, nome cui è legata la riforma dei teatri italiani e che il ministro Alessandro Giuli ha nominato commissario straordinario della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.