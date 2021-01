Melania Trump "non ha rispettato la tradizione": niente messaggio al personale della Casa Bianca, ma solo una nota a Jill Biden

21 gennaio 2021 a

Un'uscita di scena inusuale. Donald Trump e la consorte Melania non hanno partecipato al passaggio di consegne al nuovo presidente degli Stati Uniti. I due, lasciando la Casa Bianca, si sono limitati a ringraziare gli elettori e fare gli auguri alla nuova amministrazione. Non solo, perché l'ex modella slovena non ha rispettato la tradizione che vuole che la padrona di casa lasci un messaggio di ringraziamento scritto a mano alle circa 80 persone che si sono prese cura di lei e della "first family" nei quattro anni di potere. Melania avrebbe infatti lasciato una breve nota di benvenuto solo a Jill Biden. Nulla di più. Nel discorso di addio Melania ha detto che "essere first lady è stato il più grande onore della mia vita".

Ancora una volta la moglie del tycoon ha voluto ringraziare i cittadini "che hanno elevato la nostra nazione con la loro gentilezza, il loro coraggio, la loro bontà, la loro grazia". Mai una parola per Joe Biden. D'altronde - è la promessa di The Donald - "torneremo".

