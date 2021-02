Donald Trump assolto al Senato nel processo di impeachment. Lui festeggia: "Appena iniziata la mia avventura politica"

13 febbraio 2021 a

Donald Trump è stato assolto: il Senato degli Stati Uniti ha votato contro la sua condanna. L’accusa per l’ex presidente americano era quella di aver istigato l'assalto al Campidoglio di Washington il 6 gennaio. L’assoluzione, che pochi avevano messo in dubbio, è arrivata alla fine di una giornata molto tesa, durante la quale i dem si erano visti approvare la richiesta di ascoltare testimoni. Cosa che avrebbe portato a far slittare il voto di parecchi giorni.

Solo sette i repubblicani che hanno votato contro l’ex presidente. I democratici non sono riusciti a portare dalla loro parte un numero sufficiente di “traditori”. Per la condanna, infatti, sarebbe stato necessario che almeno 17 senatori repubblicani votassero contro il tycoon al fine di raggiungere la maggioranza qualificata richiesta. E invece a favore ci sono stati solo 57 voti, di cui sette appunto repubblicani. I contrari invece sono stati 43. Per la condanna servivano 67 voti.

Questo è per Donald Trump il secondo processo per impeachment. Si tratta, tra l’altro, del primo presidente ad essere messo sotto accusa due volte. “La mia avventura politica è appena iniziata", ha fatto sapere Trump in un comunicato. In caso di condanna, infatti, il tycoon sarebbe stato ineleggibile, adesso invece può tentare di riprendersi la Casa Bianca tra quattro anni.

