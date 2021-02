Kim Jong-un, la moglie Ri Sol-ju riappare in pubblico dopo un anno. "Segregata per paura del Covid", ma si mostra così: mistero comunista

18 febbraio 2021 a

Un vero e proprio giallo la riapparizione in pubblico della moglie del leader nordcoreano Kim Jong-un, Ri Sol-ju. La donna si è presentata in pubblico per la prima volta dopo oltre un anno. Secondo i media statali, ripresi dalla Bbc, Ri Sol-ju ha assistito con il marito a un concerto il 16 febbraio per celebrare il compleanno del defunto padre ed ex leader, Kim Jong-il.

Ri ha spesso accompagnato Kim a grandi eventi in passato, ma non la si vedeva in pubblico dal gennaio dello scorso anno. La sua assenza aveva alimentato voci su eventuali problemi di salute o su una potenziale gravidanza. O ancora che la donna vivesse in isolamento per paura di contagiarsi. Eppure all'evento Ri ha partecipato senza mascherina.

Ufficialmente l'epidemia di coronavirus non ha toccato la Corea del Nord, che sarebbe a zero contagi, ma ci sono forti sospetti che il regime di Pyongyang in realtà non dica tutta la verità. Kim Jong-un ha chiuso le frontiere immediatamente dopo lo scoppio della pandemia in Cina nel gennaio del 2020 e ha imposto forti restrizioni sui movimenti fuori e dentro il Paese. Questo però non dà alcuna garanzia rispetto alla totale assenza di contagi in Corea del Nord.

