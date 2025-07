Shelton a Wimbledon, bordata di fischi: scena raggelante

Alla notizia della sua imminente partenza, il pubblico londinese ha reagito con un misto di fischi e applausi fragorosi. Un boato che potrebbe riflettere una certa ostilità verso le grandi banche statunitensi, viste da molti come responsabili della progressiva ‘americanizzazione’ della City, ma anche un gesto di solidarietà nei confronti dello stesso Shelton, nella speranza che la sorella potesse rimanere ancora qualche giorno.

Il giocatore non ha perso l’occasione per scherzare con i tifosi: “Ehi, su! Lavora per Morgan Stanley — ha detto — se qualcuno di voi ha dei contatti per farle ottenere un paio di giorni di permesso in più, sarebbe fantastico”. Emma, divertita, si è coperta il viso tra le mani. Il siparietto si è concluso con un sorriso: in una storia su Instagram, Shelton ha condiviso la gioia della sorella di poter restare a Londra, ringraziando persino Morgan Stanley per la disponibilità. A quanto pare, Emma potrà continuare a fare da portafortuna anche nella seconda settimana di Wimbledon.

Ben Shelton after his win at Wimbledon



“My sister’s here. She’s been here for every match I’ve played. She’s been the lucky charm. But she has work back in the US starting Monday. She works for Morgan Stanley”



*crowd boos*



“Ay ay ay! Come on now”



pic.twitter.com/arUx5ZAwJt