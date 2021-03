Vaccino AstraZeneca, morta una donna e grave una 35enne: l'Austria sospende il lotto, il caso che scuote la Ue

09 marzo 2021 a

Un caso che scuote l'Austria e l'Europa intera. Una donna è morta mentre una seconda è ricoverata per embolia polmonare in seguito ad aver ricevuto due dosi del vaccino AstraZeneca contro il coronavirus. Le due donne sono delle infermiere. La causa del decesso è stata una trombosi, che però "non risulta essere tra gli effetti collaterali noti o tipici del vaccino", si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'ufficio federale. Al momento non ci sono prove che sia stato il vaccino a provocare queste conseguenze, ma il caso sta avendo molta eco.

"Allo stato attuale – spiega sempre sul proprio sito l'ufficio federale austriaco – sono in corso a pieno ritmo tutte le indagini necessarie per poter escludere completamente un possibile collegamento". Entrambe le donne lavoravano in una clinica di Zwetti, nella Bassa Austria, ed erano state vaccinate con il vaccino dell'azienda anglo-svedese, secondo quanto è stato riportato dall'emittente Orf e l'agenzia Apa.

In via cautelativa, le autorità austriache hanno sospeso la somministrazione delle scorte rimanenti del lotto del vaccino AstraZeneca interessato (il lotto è ABV 5300), che non verranno più utilizzate. Per la precisione, le dosi provenivano dal lotto prodotto nel distretto di Zwettl.

La vittima, 49 anni, è spirata in seguito a gravi problemi della coagulazione, dieci giorni dopo aver ricevuto il vaccino. L'infermiera, di 35 anni, come detto ha sviluppato una grave embolia polmonare: le sue condizioni sono giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre dall'Austria, arriva la notizia di un progetto-pilota a livello europeo per limitare la diffusione delle varianti del virus e che interessa la popolazione adulta di Schwaz, in Tirolo, dove il 76% della popolazione parteciperà alle vaccinazioni a tappeto, al via da giovedì. La Ue ha anticipato una tranche di 100mila dosi del siero Biontech-Pfizer per attuare il progetto pilota: in totale, alla campagna di vaccinazione del comune nei pressi di Innsbruck, prenderanno parte 48.500 persone.

