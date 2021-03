Dubai, sole mare e vaccino: con 4mila euro è possibile saltare la fila e immunizzarsi, ecco come

10 marzo 2021 a

Se non si vuole aspettare di ricevere chissà quando la propria dose di vaccino in Italia basta avere un po' di soldi in tasca e conoscere i canali giusti per immunizzarsi in un altro Paese. Riporta Il Giorno che c'è chi arriva a spendere fino a 30mila dollari per una fiale ma ci sono anche soluzioni più economiche. Elena e Cristina, le due sorelle di Felipe VI di Spagna, per esempio, hanno saltato la fila in Spagna e sono volate da papà Juan Carlos negli Emirati Arabi Uniti per farsi vaccinare.

"A Dubai basta costituire una società, con un investimento di capitale di 4mila euro, per potersi vaccinare gratis. In alternativa - spiega Pietro Paolo Rampino, vicepresidente della Camera di commercio italo-araba, al Giorno - bisogna conoscere qualcuno disposto ad assumerci per poter ottenere legalmente un visto". Una volta che si è arrivati nel Paese si può scegliere tra i vaccini disponibili. Gli italiani tendono a scegliere Pfizer ma c'è anche chi ha puntato su Sinopharm, il siero cinese non ancora approvato da Ema e Fda. Per ottenerlo basta presentarsi in un centro vaccinale.

Chi ha fretta può rivolgersi al Knigthsbridge Circle di Londra, che offre ai suoi facoltosi membri (la tessera annuale parte da 29mila euro) la possibilità di volare negli Emirati e vaccinarsi sempre con il Sinopharm. Insomma, come al solito, chi dispone di tanti soldi ha sempre una corsia preferenziale. Basta aprire il portafoglio e si può ottenere quello che si vuole. In questo caso i ricercatissimi e ambitissimi vaccini anti-Covid che in Italia come in tutto il resto d'Europa arrivano con il contagocce e sono destinati in primis ad anziani, personale sanitario e personale scolastico.

