Emmanuel e Brigitte Macron, "avviso di sfratto" dall'Eliseo. Marine Le Pen, una mossa politica clamorosa

Marine Le Pen, 52 anni, è in corsa per l'Eliseo e nei sondaggi è già a un passo da Emmanuel Macron. La figlia di Jean-Marie vuole vincere le presidenziali francesi (fra 13 mesi) pescando voti a destra e a sinistra. "Lascio la presidenza del partito entro l'estate per essere la candidata all'Eliseo di tutti i francesi", "con una possibilità di vittoria mai così importante, devo essere il candidato di tutti", tuona la Le Pen che ha abbandonato il suo cavallo di battaglia, l'uscita dall'euro.

"Devo tener conto di tutti gli elettori, al congresso devo prima essere rieletta, poi lascio la guida del partito, perché io non sia solo il candidato del Rassemblement national". Il giovanissimo Jordan Bardella, numero due, riporta il Giornale, è pronto a raccogliere il testimone dell'ex Front National.

La Le Pen, insomma, dice addio al sovranismo e comincia a guardare al centro: "Voglio rassicurare", dice, "cose false e caricaturali si sono dette su di me". E ancora: "Non ho paura degli stranieri". Ma sulla campagna vaccinale è durissima: "Una Waterloo di cui Macron non si assume la responsabilità". "Privare i francesi della cultura ha avuto un impatto enorme e minimizzato", mentre lei avrebbe "riaperto musei e cinema".

Secondo i sondaggi la Le Pen ha tolto consensi anche nella sinistra estrema di Jean-Luc Mélenechon. Secondo l'istituto Eliabe, il 48% dei francesi è già convinto che sarà lei ad andare all'Eliseo. Intanto Marine prepara la squadra di governo, dal Guardasigilli: l'ex magistrato Jean-Paul Garraud, Hervé Juvin, già consigliere centrista.

