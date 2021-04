Principe Filippo, "la sua morte? Colpa dello stress causato da Meghan e Harry": la dichiarazione choc del conduttore di Fox News

09 aprile 2021 a

L'intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey avrebbe provocato la morte del principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta deceduto questa mattina all'età di 99 anni. La pensa così Brian Kilmeade, il conduttore del programma Fox and Friends della Fox, intervenuto subito dopo l'annuncio della Famiglia reale. "Dicono che Filippo fosse andato su tutte e le furie", ha detto Kilmeade collegando la scomparsa del marito della Sovrana all'intervista andata in onda il mese scorso. Un'intervista pesante nella quale la Markle ha accusato la Royal family di razzismo.

"Filippo stava cercando di riprendersi dai suoi ultimi problemi di salute e gli è arrivata in testa questa tegola", ha detto il conduttore. Nei giorni in cui è andata in onda l'intervista scandalo ai duchi di Sussex, infatti, il duca di Edimburgo era ricoverato in ospedale per un delicato intervento al cuore. Si potrebbe dire, insomma, che Brian Kilmeade abbia semplicemente ripetuto ciò che qualche tempo fa aveva già detto il collega britannico Piers Morgan.

Secondo Morgan, infatti, la salute di Filippo aveva ricevuto un duro colpo proprio a causa dell'intervista di Oprah. Per via delle sue dichiarazioni, il conduttore fu costretto a dimettersi dal suo show. Furono immediate le proteste degli spettatori per come lui aveva attaccato Meghan. Morgan inoltre aveva detto anche che Harry aveva fatto male ad "aggiungere stress" al nonno in ospedale parlando in tv con la Winfrey.

