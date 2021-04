Principe Filippo, la struggente testimonianza della contessa Sophie: "Come lo ho visto morire", Regno Unito sotto-choc

12 aprile 2021 a

Sembra che il principe Filippo non abbia sofferto, che si sia spento in pace nel castello di Windsor. "È stata una morte dolce, come se qualcuno lo avesse preso per mano e condotto via", racconta Sophie, contessa del Wessex, diventata in questi giorni e suo malgrado la portavoce della famiglia reale. La morte del marito della Regina Elisabetta è stata uno choc, anche se il principe era anziano e aveva problemi al cuore, è stato "un colpo terribile cui stiamo cercando di abituarci".

Mentre il principe Harry si prepara a tornare a Londra per i funerali del nonno, Sophie è stata la prima a porre omaggio alla regina e al modo in cui ha saputo affrontare la morte dell’uomo che per 73 anni è stato al suo fianco, rivela il Corriere della Sera. "È straordinaria", ha commentato con gli occhi gonfi di lacrime dopo aver fatto visita alla suocera. E ieri, 11 aprile, dopo la messa, ha rivelato qualche dettaglio sugli ultimi momenti di vita di Filippo.

Sophie, moglie di Edoardo, è nella cerchia ristrettissima di persone di cui si fida la Regina Elisabetta. Così diversa da Diana e Sarah Ferguson, la contessa non è una che dà nell'occhio. Molto riservata e schiva è riuscita a non far mai parlare di sé. E' patrona di 70 enti benefici, esperta di relazioni, ed è stata capace di non fare mai un passo falso, come invece hanno fatto Meghan Markle e persino Kate Middleton.



Insomma, la sua grazia e la sua riservatezza le hanno permesso di conquistare la simpatia della regina Elisabetta così come dello stesso Filippo. E in questo momento così doloroso e delicato per i Windsor è lei il volto giusto.

