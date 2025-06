Eurojackpot, credono di aver vinto milioni? Ma è solo un errore di calcolo

Troppo bello per essere vero... e infatti era tutto falso. Decine di norvegesi pensavano di essere diventati milionari dopo aver ricevuto una notifica dalla società di gioco d'azzardo statale che comunicava loro di aver vinto somme da capogiro, finché non si è scoperto che si trattava di un errore. Secondo quanto ha riportato la Bbc "migliaia" di persone vincitrici di premi all'Eurojackpot sono state informate di aver vinto somme di denaro che poi si sono rivelate false per un errore nella conversione da centesimi di euro a corone norvegesi.

L'importo è stato moltiplicato per 100, invece di essere diviso per 100, secondo quanto riportato dai media locali. La società di gioco d'azzardo statale Norsk Tipping riceve gli importi dei premi dalla Germania in euro e li converte poi in corone norvegesi. Gli importi corretti sono stati aggiornati quando i pagamenti non erano ancora stati fatti.