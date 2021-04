Sofagate, Ursula von der Leyen: "Incidente molto imbarazzante", cannonata a Erdogan

13 aprile 2021 a

“Incidente molto imbarazzante”: così Ursula von der Leyen ha definito il cosiddetto Sofagate in Turchia nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo. Lo riferiscono fonti Ue. La presidente della Commissione europea, in occasione di un incontro ufficiale con Erdogan una settimana fa, era stata costretta a sedersi su un divano, mentre il presidente turco e Charles Michel, presidente del Consiglio Ue, avevano potuto accomodarsi su due poltrone al centro della scena. Lasciando la von der Leyen a margine.

In molti hanno criticato l’atteggiamento di Michel, che non ha fatto nulla per evitare l’incidente diplomatico. La von der Leyen ha puntualizzato anche che le tre istituzioni europee dovrebbero essere su un piano di parità quando si tratta di Paesi terzi. E ha individuato nell’incidente “una dimensione di genere” collegata al recente ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne.

La presidente della Commissione, comunque, ha fatto presente che episodi del genere non si verificheranno mai più. Michel, da parte sua, si è detto profondamente "rammaricato", parlando di offesa alla von der Leyen e a tutte le donne. Secondo il presidente del Consiglio europeo, comunque, mostrare disappunto con Erdogan avrebbe messo in pericolo il lavoro fatto finora con la Turchia. Anche se alla fine l’incidente diplomatico ha finito con l’avere serie conseguenze sull’unità dell’Europa stessa.

