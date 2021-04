Principe Filippo, "lo ha chiesto prima di morire". L'ultima volontà sul carro funebre, stupore nel Regno Unito: eccolo

14 aprile 2021 a

Il principe Filippo ha organizzato i suoi funerali nei minimi dettagli. Prima di morire aveva chiesto alla famiglia che venissero rispettate le sue volontà. Aveva pensato addirittura all'auto che trasporterà la sua bara avvolta nel suo stendardo personale, con la spada e il cappello di ufficiale di Marina. Si tratterebbe di una pratica Range Rover Defender, come scrive il Corriere della Sera. Il marito della Regina Elisabetta, tra l'altro, era un grande appassionato di motori. Tant'è che il primo ministro inglese Boris Johnson, ieri durante la commemorazione ai Comuni, ha ricordato che la passione per il volante gli è anche costata qualche eccesso di velocità.

Filippo di Edimburgo, che ha sempre amato guidare durante i suoi spostamenti, fu anche coinvolto in un grave incidente stradale nel 2019. In ogni caso, al veicolo pensato dal principe per i suoi funerali stanno lavorando adesso i tecnici e i meccanici del Corps of the Royal Electrical and Mechanical Engineers. Stando ad alcune indiscrezioni di palazzo, dovrebbe trattarsi di una open top car, quindi di un'auto scoperta. La Royal Family ha accettato le sue volontà, non prevedendo alcun piano di riserva. Sia in caso di sole che in caso di pioggia la cerimonia di sabato 17 aprile a Windsor si svolgerà come voluto da Filippo.

Il veicolo cui il principe aveva pensato è simile a quelli da lui usati in tante occasioni, non solo nel tempo libero in Scozia o a Sandringham, ma anche per le visite ufficiali. Stando a quanto riporta il Corriere, il modello cui si sta lavorando è quello del Land Rover Defender 130 Gun Bus. Le auto messe a punto saranno due: una verde e una nera. Una di questa sarà lo spare, cioè il modello di riserva.

