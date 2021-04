Principe Filippo, "la sua ultima irrispettosa volontà". La scelta in punto di morte: uno sfregio alla Corona?

15 aprile 2021 a

“Il principe Filippo ha richiesto anche di venir trasportato in Chiesa nella sua amata Land Rover Defender trasformata in carro funebre. L’ultimo irrispettoso desiderio di uno che ha voluto rimanere un outsider persino da morto”. Lo scrive Erica Orsini su Il Giornale, che non ci va per il sottile con il principe di Edimburgo, venuto a mancare lo scorso venerdì quando era ormai prossimo al compimento dei cento anni. I funerali si svolgeranno sabato 17 aprile nella cappella di St. George del castello di Windsor e saranno blindatissimi per via delle restrizioni anti-Covid.

Saranno infatti soltanto trenta le persone ammesse alla cerimonia, ciò significa che diversi membri della famiglia reale dovranno rimanere a casa: la regina Elisabetta siederà da sola, dato che da più di un anno vive in una bolla all’interno del castello, composta soltanto da lei, il defunto marito e un numero ridottissimo di dipendenti. Nessuno dei figli potrà quindi essere al suo fianco: l’unico potrebbe essere Archie Mille-Bakewell, che essendo stato il segretario privato di Filippo fa parte della succitata bolla.

Siederà da solo anche il principe Harry, giunto qualche giorno da dagli Stati Uniti senza la moglie Meghan Markle, che ufficialmente è rimasta a casa per non correre rischi, essendo alle prese con la sua seconda gravidanza. Sarà la prima volta che Harry si ritroverà faccia a faccia con il fratello William dopo l’intervista da Oprah Winfrey.

