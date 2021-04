18 aprile 2021 a

a

a

Orsi in festa allo zoo di Sofia, ecco le loro acrobazie sul nuovo percorso d’arrampicata Anche gli animali degli zoo si devono tenere in allenamento. La dimostrazione arriva dal parco di Sofia, in Bulgaria, dove è stata costruita un nuova struttura per le arrampicate nell’area degli orsi, sfruttando, tra le varie cose, tronchi d’albero e pneumatici d’automobile usati. Una novità molto apprezzata dagli esemplari a giudicare dalle loro passeggiate e acrobazie lungo il percorso creato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.