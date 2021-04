Regina Elisabetta, "nessuna voglia di farlo": lo strazio della sovrana e un lacerante 95esimo compleanno, paura tra i Windsor

19 aprile 2021 a

Dopo 73 anni di matrimonio, la regina Elisabetta ha dovuto dire addio al principe Filippo, venuto a mancare a pochi mesi di distanza dal centenario. Mercoledì 21 aprile toccherà invece alla sovrana compiere gli anni: 95 per la precisione, che però non saranno festeggiati in maniera particolare. Anche perché alla situazione epidemiologica che fa sì che la regina viva in una bolla da oltre un anno si è aggiunto il grave lutto che la priva di qualsiasi desiderio di fare festa.

Stando alle indiscrezioni riportate dai tabloid britannici, la famiglia reale si sta organizzando per delle “visite a turno” al castello di Windor per dare conforto a Elisabetta nel giorno del suo 95esimo compleanno, che sarà quello in cui la sovrana probabilmente avvertirà per la prima volta un senso di solitudine pesante, emerso già durante i funerali del principe Filippo. Solitamente il compleanno della regina viene festeggiato pubblicamente a giugno, con una parata che però è stata sospesa nel 2020 a causa dell’epidemia di coronavirus.

Secondo le fonti di corte citate dal Sun, si alterneranno al fianco di Elisabetta nel giorno del suo compleanno la figlia Anna, Camilla (moglie di Carlo) e Sofia (consorte del quartogenito Edoardo). Dovrebbe invece tenersi più a distanza Kate, la moglie del nipote William, che è l’unica tra le quattro donne a non aver ancora ricevuto il vaccino.

