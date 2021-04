Regina Elisabetta, "sola con un bicchiere di gin". Scene da un compleanno tragico: "Il figlio Andrea e l'ignobile scandalo"

22 aprile 2021 a

Se davvero è andata come immagina il Tempo, il compleanno della Regina Elisabetta rischia di passare alla storia come la fotografia di una Monarchia britannica allo sbando. A pochi giorni dai funerali del principe consorte Filippo di Edimburgo, Queen Lillibeth non ha voluto alcuna celebrazione per i suoi tristi 95 anni. C'entra il Covid, certo, ma soprattutto il dolore per il primo compleanno da vedova, dopo quasi 80 anni.

I retroscena riferiscono dei parenti preoccupati per le condizioni psico-fisiche della regina e impegnati a darsi il cambio per farle compagnia, ma la mente e il cuore di Elisabetta sono appesantiti dai tumulti di una situazione familiare ormai ingestibile. La prova nelle ore del lutto: il nipote Harry, ormai separato in casa e considerato un corpo estraneo perfino dal padre Carlo e dal fratello William, in ordine di successione dinastica i prossimi due eredi al trono del Regno Unito, è tornato a Londra con l'intenzione di ricucire i rapporti, sfruttando l'assenza della moglie Meghan Markle rimasta in California, ma vista la freddezza generale ha deciso di ripartire subito dopo le esequie di Filippo a Windsor, prendendo il primo volo utile il 19 aprile.

Della monarchia ormai, sottolinea il Tempo, "ci si ricorda e accorge per lutti e scandali, come quello che ha coinvolto il figlio Andrea, la cui posizione nell'ignobile affair Jeffrey Epstein è ancora tutt'altro che chiara". Imbarazzi e guai di ogni tipo che rischiano di far passare in secondo piano un semplice fatto: "Elisabetta è una donna che ha perso il marito, si è dovuta preoccupare come molte altre madri di una prole non proprio tranquilla, per non dire in alcuni casi scriteriata, e che sta subendo cocenti delusioni anche dalla successiva generazione". E qui l'immagine dolorosa ma quanto mai verosimile: "Probabilmente ha festeggiato da sola, con un bicchiere di gin, brindando con l'amore della sua vita. Almeno oggi, il regno può restare fuori dalla porta".

