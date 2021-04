Regina Elisabetta verso l'addio alla Corona, "convocato un vertice": il prossimo re sarà Carlo?

24 aprile 2021 a

La morte del principe Filippo ha scosso gli equilibri reali. Stando al commentatore della Corona, Richard Eden, il periodo di transizione sarebbe già avviato. Proprio in questi giorni il principe Carlo starebbe aiutando la madre, la Regina Elisabetta, a sbrigare gli ultimi impegni finiti i quali Carlo diventerà il nuovo Re. "I funzionari del palazzo hanno voluto minimizzare l'idea di un vertice che Carlo avrebbe convocato con il principe William per pianificare il futuro", ha spiegato Eden rilanciando un retroscena che non deve però sorprendere. "Quando la regina compie 95 anni - ha precisato - la regola vuole che inizi un periodo di transizione. Carlo, infatti, dovrà presenziare con la madre a tutti quei grandi eventi come l'apertura dei lavori del Parlamento". Elisabetta II ha compiuto 95 anni proprio il 21 aprile, lasciando al figlio la possibilità di iniziare i preparativi per la sua "scalata".

Non a caso qualche giorno fa, in concomitanza con l'ultimo saluto al duca di Edimburgo, molto si era detto sulla sorte della monarchia. In particolare il Financial Times e il Guardian, parlavano della morte di Filippo "come dell'inizio della fine di un'epoca". Insomma conclusa l'era di Elisabetta II, la più lunga della storia britannica, la monarchia non sarà più la stessa. Il figlio Carlo, già 72enne avrà un mandato più breve vista l'età.

A seguirlo ci sarà così William che ha già fatto sapere di volerla modernizzare. C'è il rischio - è l'ipotesi più accredita - che neppure il reame rimanga lo stesso: il Regno Unito potrebbe diventare disunito a causa della Brexit, perdendo Scozia e Irlanda del Nord. Una brutta notizia per gli appassionati di Royal Family. Con l'arrivo ai vertici della coppia William-Kate Middleton "la noia è assicurata". Almeno per Antonio Caprarica che ha definito marito e moglie "la famiglia del Mulino Bianco".

