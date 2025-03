Regno Unito, "molestie e bullismo": chi accusa il principe Harry

Martedì infatti, il principe Harry si è dimesso da patron dell'ente benefico, rilasciando una dichiarazione congiunta con il co-fondatore dell'ong, il principe Seeiso del Lesotho, in cui sostiene che erano stati costretti a dimettersi " in sostegno e solidarietà con" il consiglio di amministrazione che si era dimesso, a causa di una disputa con Chandauka. La disputa sarebbe nata da una decisione della presidente di concentrare la raccolta fondi in Africa. Sky News ha riferito che una delle sue fonti, " vicina agli ex amministratori fiduciari dell'ente di beneficenza Sentebale", ha affermato che l'accusa di Chandauka di essere stata vittima di bullismo da parte del principe Harry è completamente infondata.

La dottoressa Sophie Chandauka , presidente dell'ente di beneficenza Sentebale fondato dal principe Harry, lo ha accusato di " molestie e bullismo su larga scala" dopo che lui e molti altri hanno lasciato l'organizzazione all'inizio di questa settimana. Chandauka ha detto a Trevor Phillips su Sky News: "L'unica ragione per cui sono qui è perché a un certo punto martedì, il principe Harry ha autorizzato la diffusione di una notizia dannosa al mondo esterno senza informare me , i miei direttori nazionali o il mio direttore esecutivo. Questo è un esempio di molestie e bullismo su larga scala".

In una dichiarazione rilasciata all'inizio di questa settimana, Chandauka aveva affermato: "Ci sono persone in questo mondo che si comportano come se fossero al di sopra della legge e maltrattano le persone, per poi giocare la carta della vittima e usare la stessa stampa che disdegnano per danneggiare le persone che hanno il coraggio di contestare la loro condotta". "Dietro tutti i racconti e le finzioni sulle vittime che sono stati trasmessi alla stampa, c'è la storia di una donna che ha osato denunciare questioni di cattiva amministrazione, debole gestione esecutiva, abuso di potere, bullismo, molestie, misoginia, misogynoir e la copertura che ne è seguita", ha aggiunto la dottoressa. Sentebale è stata fondata nel 2006 da Harry, dopo aver trascorso due mesi in Lesotho durante il suo anno sabbatico nel 2004.

La dottoressa Chandauka, che faceva parte del consiglio di amministrazione di Sentebale prima di diventarne presidente, ha accusato il principe Harry di voler "forzare un fallimento e poi intervenire in suo soccorso". Ha affermato di aver avvertito per la prima volta la tensione tra lei e il principe Harry un anno fa e ha ricordato che il team del duca le ha chiesto di difendere la moglie Meghan dalla pubblicità negativa. "Ho detto di no, non creeremo un precedente che ci trasformerebbe in un'estensione della macchina delle pubbliche relazioni del Sussex", ha raccontato.