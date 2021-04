Principe Filippo, "a quanto ammonta l'eredità". Le sconvolgenti cifre del tesoro e l'indiscrezione: "Chi si intascherà tutto"

24 aprile 2021 a

L'eredità del Principe Filippo ammonta a 30 milioni di euro, mentre il patrimonio della Regina Elisabetta è valutato circa 500 milioni. Una cifra, quella dell'eredità di Filippo, che è tutta esentasse. Quindi le casse del fisco britannico non vedranno nulla.La cifra dell’eredità, infatti, potrebbe rimanere tutta alla Regina Elisabetta che beneficerebbe della legge inglese che prevede – se è il coniuge ad ereditare – di potersi sottrarre alla tassazione (che per i patrimoni oltre le 325mila sterline è del 40%).

Da decidere invece anche a chi andrà il titolo di “Duca di Edimburgo” che potrebbe fruttare fino a 10/15mila euro all’anno di rendita. Tra le ipotesi che finisca al figlio Edoardo che è “solo” conte di Wessex, mentre i fratelli Carlo e Andrea sono anche Duca di Cornovaglia e Duca di York. Ma potrebbe finire anche nelle mani della Regina e anche questa volta la tassazione sarebbe pari a zero, rivela Tgcom. Il carro con i due pony del nonno andrà alla figlia del principe Edoardo, Lady Louise di 17 anni, un asso nelle gare di guida del calesse. La collezione di auto potrebbe finire ad Elisabetta che potrebbe scegliere di tenerne una per sé.

Inoltre ci sono poi da spartire i quadri, i doni di valore ricevuti duranti i viaggi con la Regina in giro per il mondo e la preziosa collezione di libri della sua biblioteca: questi finiranno tutti a figli e nipoti. Tra questi ultimi la preferita di Filippo era proprio Lady Louise Windsor. Lo stesso duca di Edimburgo ha insegnato a Louise e sua madre come si guidano le carrozze. Nel 2019 il principe Filippo aveva assistito a una competizione di trotto, in programma per il Royal Windsor Horse Show, di Louise e la mamma. Ma la piccola di casa è molto legata anche alla Regina.

