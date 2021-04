Francia, il blitz della Polizia italiana: 7 ex brigatisti rossi arrestati, 3 riescono a fuggire

28 aprile 2021 a

In Francia è caccia agli altri "Cesare Battisti". Maxi operazione antiterrorismo della polizia italiana in Francia. In collaborazione con l'antiterrorismo francese uomini del capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini hanno individuato e catturato 7 ex brigatisti italiani che risiedevano i Francia, l'operazione è tuttora in corso ed è finalizzata all'estradizione in Italia dei fermati.

All'appello, secondo indiscrezioni, mancherebbero tre brigatisti che si sarebbero dati alla fuga poco prima di essere individuati. L'operazione dell'antiterrorismo della Polizia di Stato è avvenuta in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale Scip e all'esperto per la sicurezza della polizia italiana in Francia.



Tre settimane fa era stata la ministra della Giustizia italiana Marta Cartabia a partire in pressing sull'omologo transapino Dupond Moretti, chiedendo "l'estradizione degli ex brigatisti", protagonisti di una lunga stagione di sangue e terrore tra anni Settanta e Ottanta e poi riparatasi nella vicina Francia e protetti dalla condiscendenza del presidente socialista Mitterand e della intellighenzia della gauche. Assassini fatti passare per "detenuti politici" se non addirittura come intellettuali, vedi il caso di Battisti riconvertitosi da bandito a scrittore idolo della sinistra parigina, e coperti in quanto tali. La fuga in Sudamerica e l'arresto eclatante di Battisti aveva già fatto capire come la musica fosse cambiata e fossero maturi i tempi per una vera operazione-giustizia, giudiziaria ma soprattutto storica e morale. Il blitz in terra francese conferma l'accelerazione imposta ora dal governo di Mario Draghi, grazie anche a una ministra e a una componente della nuova maggioranza, quella rappresentata da Lega e Forza Italia, che non è legata a quel passato né da reticenze né da imbarazzi.

