Regina Elisabetta, omaggio inaspettato al principe Filippo: cosa ha appena lanciato sul mercato

07 maggio 2021 a

a

a

La Regina Elisabetta omaggia il defunto marito, il principe Filippo di Edimburgo, lanciando sul mercato un prodotto particolare. Si tratta di una linea di birre tutta sua, che verrà prodotta in collaborazione con uno storico birrificio del Norfolk, la contea in cui si trova la tenuta estiva reale di Sandringham. E infatti gli ingredienti per le nuove bevande proverranno proprio dai giardini della tenuta.

Meghan Markle e Harry chiedono soldi per il compleanno del figlio Archie: cosa c'è dietro questo gesto

Si tratta di un omaggio a Filippo perché il duca apprezzava molto le birre, in particolare le “bionde”. Ecco perché a lui saranno dedicate le due nuove bevande. Le birre sono una Golden Ipa e una Best Bitter, entrambe filtrate a freddo. L’ingrediente principale – come riporta Lapresse - è l’orzo primaverile, biologico, coltivato nei terreni di Sandringham, mentre l’acqua pura viene attinta da un pozzo artesiano. Le etichette, invece, riportano le immagini di un fagiano e una lepre, due degli animali che popolano le campagne della zona.

Regina Elisabetta, lo schiaffo a Meghan Markle e Harry: i suoi (gelidi) auguri al piccolo Archie

Le birre, comunque, saranno vendute per ora solo nel Royal Shop della tenuta. Sandringham House, infatti, è un’attrazione importante nel Regno Unito e conta migliaia di visitatori ogni anno. Il prezzo non sarà elevato, ogni bottiglia costerà 4 sterline. Niente a che vedere col celebre “Gin di Buckingham Palace”, che costa invece 40 sterline.

Scacco matto a Meghan Markle. "Perché proprio ora?": Kate e William, clamoroso sospetto dietro a questo video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.