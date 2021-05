San Marino apre al "turismo vaccinale": 50 euro per doppia dose Sputnik, le condizioni per riceverlo

12 maggio 2021 a

San Marino apre al “turismo vaccinale”. Il governo ha stilato un regolamento apposito che permette di vaccinarsi con due dosi pagando 50 euro, a partire dal 17 maggio. Ci sono delle condizioni da rispettare però: bisogna effettuare la prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno a San Marino e la permanenza deve essere almeno di tre notti per tutte e due le volte in cui ci si va a vaccinare in 21 giorni. Il pacchetto, vaccino più hotel, prevede la somministrazione del vaccino russo Sputnik, che non è stato ancora approvato dall’Ema.

Il cosiddetto turismo vaccinale sarà aperto a tutti eccetto gli italiani, visto che con Roma non c’è ancora un accordo specifico. Parlando dello Sputnik, il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha detto: “Sui temi dei vaccini e del Covid non si possono fare discorsi di geopolitica”.

“Ad oggi siamo a 36mila dosi somministrate, 22 mila persone hanno già avuto la prima dose, 14mila entrambe”, ha spiegato Roberto Ciavatta, ministro della Sanità, specificando che nessuno a San Marino è ricoverato per Covid. Questo dato di quasi totale immunizzazione fa di San Marino lo sponsor europeo più efficace per lo Sputnik. I membri del governo hanno sottolineato anche che “secondo i dati in nostro possesso lo Sputnik ha una efficacia del 100%, a differenza di quanto invece pubblicato sulle riviste scientifiche”.

