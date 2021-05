AstraZeneca, mentre l'Europa straccia i contratti, il ceo Pascal Soriot intasca 18 milioni di sterline. La rivolta degli azionisti

12 maggio 2021 a

Pascal Soriot, ceo di AstraZeneca, riceverà un maxi bonus di 18 milioni di sterline, su per giù 21 milioni di euro. Sarà il suo stipendio per il 2021. L’assemblea degli azionisti, infatti, ha approvato, nonostante molti contrari, con il 60,19 per cento dei voti espressi, il super aumento. La stessa azienda farmaceutica ha ammesso, come riporta il Corriere della Sera, che una parte dei soci si è ribellata alle nuove politiche di remunerazione che portano il bonus annuo massimo per Soriot nel 2021 a 2,5 volte il salario base, contro le due volte previste come tetto dalla policy precedente, e permettono di assegnargli premi azionari a lungo termine per un valore fino a 6,5 volte il suo salario.

In sostanza, Soriot ha intascato da quando è entrato in AstraZeneca nel 2012 circa 100 milioni di sterline, ergo un milione al mese. Del resto dal suo arrivo la multinazionale in meno di 10 anni ha visto triplicare il prezzo delle azioni, tanto che oggi è valutata 100 miliardi di sterline. In particolare, nel primo trimestre di quest’anno AstraZeneca ha registrato un raddoppio dell’utile netto, mentre il titolo in borsa galleggia attorno alla parità. Il gruppo non sembra nemmeno risentire della decisione dell'Ue di non utilizzare più il suo vaccino.

Per queste ragioni, AstraZeneca difende il maxi stipendio di Soriot, "attore leader a livello mondiale nella risposta alla pandemia”. Ma non solo. L’azienda farmaceutica anglo-svedese ha obiettivi di crescita ambiziosi. Tanto che se la crescità del gruppo continuerà il bonus azionario di Soriot salirà dal 550 per cento del suo stipendio base di 1,3 milioni di sterline al 650 per cento, mentre il bonus annuale potrebbe addiritturasalire al 250 per cento.

