Principe Carlo, così Filippo lo umiliava e disprezzava: "Non sarai mai adatto", altro tsunami sulla famiglia reale

Un rapporto padre-figlio per nulla idilliaco quello che c'era tra il duca di Edimburgo Filippo - scomparso lo scorso aprile a 99 anni - e il principe Carlo. Secondo il consorte della Regina, infatti, il principe del Galles era troppo “raffinato e stravagante” per sedere sul trono. In pratica, lo riteneva inadatto a diventare un buon re. Un disprezzo nei confronti del primogenito, che Filippo non ha mai nascosto. La relazione tra i due è cambiata nel corso degli anni, ma il periodo peggiore fu quello tra gli anni ‘80 e ‘90. A fare queste rivelazioni è stato il biografo reale Gyles Brandreth, che ha appena pubblicato un nuovo libro sul principe Filippo, dopo averlo seguito per anni.

I rapporti tra padre e figlio arrivarono al limite proprio nel periodo in cui la relazione di Carlo con la principessa Diana stava volgendo al termine. "Quando il principe Filippo mi parlava di Carlo in quegli anni - scrive Brandreth - c’era sempre una nota di esasperazione nella sua voce, spesso anche di sarcasmo. Sembrava che il duca avrebbe voluto che il figlio fosse più forte e meno eccentrico. Ma la cosa più sorprendente è che non facesse nulla per nascondere i suoi sentimenti". A tal proposito, il biografo ha fatto riferimento a un episodio nel quale Filippo arrivò a deridere il figlio pubblicamente: nell’estate del 1986, durante un incontro degli ufficiali della Playing Fields Association, al duca vennero offerti, come regalo di compleanno, tre paia di guanti per condurre le carrozze. Il primo paio era di colore marrone chiaro e Filippo approvò, il secondo marrone scuro e lui ringraziò molto, mentre gli ultimi guanti erano color lilla chiaro e il duca disse: "Questi possiamo darli al principe del Galles".

Nella biografia, però, l'esperto spiega anche che negli ultimi anni i rapporti fossero molto più sereni. Negli ultimi giorni il duca di Edimburgo aveva voluto vedere il figlio per fargli una raccomandazione molto importante: "Prenditi cura di mamma Elisabetta", aveva detto, consapevole che presto avrebbe lasciato tutto nelle mani dell'amato e odiato primogenito. Anche Carlo, comunque, non ha sempre avuto belle parole per il padre. In una recente intervista col suo biografo, Jonathan Dimbleby, il principe ha detto di essersi sempre sentito “trascurato e abbandonato” dai suoi genitori.

