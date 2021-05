Principe Carlo alla canna del gas, a cosa si riduce per far soldi: affronto alla Regina Elisabetta?

17 maggio 2021 a

Il principe Carlo non solo si prepara a succedere alla Regina Elisabetta ma ha anche intenzione di fare cassa aprendo Buckingham Palace a sudditi e turisti: non solo con visite estive quando Sua Maestà è in vacanza a Balmoral ma con veri e propri tour nelle 775 stanze da sempre chiuse al pubblico. Carlo del resto ha capito che il mondo sta cambiando ed è un bene che il popolo conosca dove e come vivano a Buckhingham e negli altri siti della casa reale.

Riporta il Giornale, che cita il Sunday Times, che Carlo ha capito che i sudditi sono soprattutto contribuenti, hanno tirato fuori dalle tasche 38,3 milioni di sterline, in aumento di cinquecentomila sterline rispetto al 2019 e la pandemia ha provocato una crisi economica pesante. Quindi perché non risollevarsi aprendo le porte delle residenze reali? La famiglia reale ha bisogno a sua volta di fare cassa. Buckingham va ristrutturato, i costi di manutenzione e preventivo ammontano a 369 milioni di sterline.

Quindi meglio aprire il palazzo, non solo da luglio a ottobre quando la regina si trasferisce a Balmoral, e solo alcune sale, ma tutto l'anno tutte le 775 stanze. Stessa cosa per Balmoral, Sandringham, Clarence House. Qualche dubbio solo sul castello di Windsor al quale lo legano ricordi dolci, il matrimonio con Camilla ma anche ultime ore tristi con la morte di suo padre Filippo.

Elisabetta sa del progetto economico immobiliare, nel 2022 verrà festeggiato il giubileo di platino per i settant' anni di regno. Ci sarà la folla di sempre ma sarà pure possibile entrare nel regno, dovunque, visitare le stanze da letto o quelle dove i sovrani hanno trascorso i loro momenti decisivi per il Paese, accomodarsi su qualche divano ma evitare assolutamente una poltrona nel castello di Balmoral: quella esclusiva, di tessuto floreale celeste, sulla quale sedeva la regina Vittoria.

