Principe Carlo fermato in strada: "Vieni a bere una birra", come lo beccano in un pub. Gli costa la corona?

In quale pub poteva mai fermarsi il principe Carlo se non in quello che porta il suo nome? In una visita ufficiale nel quartiere di Clapham, a sud di Londra, in compagnia della moglie Camilla, l’erede al trono si è recato presso il pub Prince of Wales. Non solo, perché Carlo si è addirittura concesso un giro dietro al bancone, dove ha dato vita a una inedita esibizione di spillatura della birra, con Camilla al suo fianco che lo guardava divertita.

Il siparietto all’interno del pub non era previsto, ma la visita sì, dato che rientrava nel programma di Carlo e Camilla, che a seguito dell’allenamento delle misure anti-Covid hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai numerosi esercizi che sono tornati finalmente a lavorare in Gran Bretagna. “Per celebrare il nostro meraviglioso quartiere - si legge nel profilo ufficiale di Instagram - il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia oggi hanno fatto visita ad alcune aziende indipendenti, e hanno incontrato i risiedenti di Clapham Old Town. Mentre camminava lungo la strada principale, Sua Altezza Reale è stata invitata a prendere una pinta di birra al pub Prince of Wales”.

E il principe Carlo non si è sottratto: dopo aver degustato la birra, avrebbe poi fatto una battuta, ovvero che gli piacerebbe visitare in futuro ogni pub che porta il suo nome, nella speranza di ricevere birre gratis. La coppia formata da Carlo e Camilla si era vaccinata lo scorso febbraio.

