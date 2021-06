Louise Fischer in un club di scambisti? Pubblica questo video: scandalo a Copenaghen: fino a dove si spinge la giornalista

02 giugno 2021 a

Si è immedesimata parecchio col contesto in cui si trovava, Louise Fischer, la giornalista radiofonica impegnata in un servizio sul mondo degli scambisti. La conduttrice, immortalando la riapertura dopo il lockdown di un club privato vicino a Copenaghen, ha voluto immortalare passo per passo l'attività di chi partecipa alle serate, compresa quella di avere rapporti alla luce del sole. Il tutto registrando, mandando in onda e condividendo sui social.

Il filmato di pochi minuti è andato in onda in mattinata su Radio4. Proprio qui si sente la conduttrice lasciarsi andare con un uomo che stava intervistando. L'unica strada per creare una sorta di fiducia e credibilità con gli scambisti - ha poi spiegato - era mimetizzarsi e partecipare alle attività. Una scelta personale, che ha comunque ottenuto il via libera della sua emittente: "Hanno pensato che potesse essere un nuovo punto di vista - ha confermato- e si sono assicurati che avrei fatto solo quello che avrei voluto di mia spontanea volontà".

E ancora, parlando con il quotidiano tedesco Bild sulle reazioni che ha ricevuto da quando il rapporto è diventato virale: "La maggior parte di loro erano molto positivi, pensavano che fosse coraggioso e figo. Altri pensano che io abbia superato un limite nel giornalismo". Louise ha anche aggiunto che l'essere single l'ha aiutata: "Non ho un fidanzato, questo ha sicuramente reso tutto molto più facile. Mia madre pensa che sia divertente e ride, mio ​​padre pensava che fosse davvero bello". Infine sull'esperienza la giornalista non ha negato che "non è stato il miglior sesso della mia vita. Ma gli uomini in questo club sono molto educati e molto premurosi. Mi sentivo una dea. Ti fanno sentire davvero speciale. Per me è molto naturale. Fa parte del mio lavoro dare uno sguardo a un mondo a cui non tutti hanno accesso".

