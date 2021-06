Meghan Markle e principe Harry, trovati resti umani nel loro giardino: scoperta raccapricciante e sospetto, "a chi appartengono"

03 giugno 2021 a

Dei resti umani sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze della villa californiana di Meghan Markle e del principe Harry. Le ossa sono state scoperte il 24 maggio 2021 durante gli scavi di un cantiere edile a Montecito, nella strada adiacente al complesso di lusso stimato 15 milioni di dollari, dove i Duchi di Sussex risiedono ormai da tempo. I resti sono risultati essere "parecchio antichi" e appartenenti ad un "giovane adulto", ha sottolineato una portavoce dello sceriffo di Santa Barbara. Inoltre, è molto probabile che le ossa siano di un nativo americano, vissuto centinaia di anni fa.

Secondo i primi esami degli antropologi forensi, la spoglia sarebbe risalente ai Chumash, un gruppo di nativi americani che vivevano in quest'area. I forensi non sono ancora riusciti a confermare l'ipotesi di origine dei resti, ma è molto probabile che questi siano appartenuti a un Chumash, "dato che vivevano in quella zona" ha spiegato la portavoce. Le autorità hanno tuttavia confermato che la proprietà in cui è stata trovata la salma non è in alcun modo legata alla mega-villa di Harry e Meghan. La coppia aveva acquistato il complesso dall'uomo d'affari russo Sergey Grishin a giugno 2020. Il magnate l'aveva comprata per 25 milioni di dollari nel 2009, per poi cercare di venderla a 34 milioni. Infine, ha dovuto mettere in conto una perdita di una decina di milioni, dato che il mercato immobiliare nella zona era drasticamente crollato.

Il primo contatto dei Chumash con i conquistadores ispanici è avvenuto nel 1542. Una volta che l'area fu completamente conquistata nel 1770, vennero lasciate indietro tracce di sangue, con delle terribili atrocità commesse nei confronti delle popolazioni native. Nel 1834, l'area divenne parte del Messico, e fu poi in seguito incorporata dalla California, dopo la guerra con gli Stati Uniti nel 1846-48. Ad oggi, sono rimaste circa 5.000 persone che discendono dai Chumash.

Oggi, il quartiere in cui vive la coppia reale è uno dei più rinomati della West coast. Vicini di casa dei duchi del Sussex sono infatti Oprah Winfrey, la conduttrice americana che ha coinvolto la coppia nella famosa intervista Cbs, che ancora oggi a Buckingham Palace non hanno completamente metabolizzato. La contea di Santa Barbara è oggi composta da enormi abitazioni di lusso, con tanto di piscina e pista d'atterraggio per elicotteri. Le fondamenta, giacciono però sopra le ossa di chi, centinaia di anni fa ha perso la propria vita per un solo motivo: trovarsi nel posto sbagliato, nell'epoca sbagliata.

