Regina Elisabetta, il principe Filippo avrebbe compiuto oggi 100 anni: cos'ha fatto per ricordare il marito

Il marito della Regina Elisabetta, il principe Filippo, avrebbe compiuto oggi 100 anni. Il duca di Edimburgo è venuto a mancare lo scorso 9 aprile, spegnendosi a pochi mesi da un traguardo molto importante. Per ricordare e fare gli auguri al suo consorte, con cui è stata sposata per ben 74 anni, la Sovrana ha deciso di piantare una rosa. Così come dimostrano le foto pubblicate sulla pagina Instagram dedicata alla Famiglia reale.

Nella foto in questione, la Regina è sola: insieme a lei non ci sono né i figli né i nipoti. Ma la si vede comunque sorridere prendendo la rosa in ricordo del suo Filippo. Il fiore porta proprio il nome del principe ed è stata donata dalla Royal Horticultural Society. La regina Elisabetta l'ha piantata nel giardino del Castello di Windsor. C’è anche un’iniziativa benefica legata a questa rosa: per ogni fiore venduto verrà fatta una donazione alla Living Legacy Fund, un ente di beneficenza.

Nel post pubblicato su Instagram c’è anche una foto di Elisabetta e Filippo insieme, in cui la regina guarda il marito con occhi pieni di amore. Oggi più che mai la Sovrana pensa al suo compagno di una vita. Un giorno triste e difficile. Anche se gli esperti della Famiglia reale hanno fatto sapere ai tabloid inglesi che la Regina ricorda il principe Filippo con affetto e nostalgia.

