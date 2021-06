Militare austriaco si tatua una svastica sul testicolo e abbassa i pantaloni davanti a tutti? Ubriaco fradicio, finisce in disgrazia

11 giugno 2021 a

a

a

Un militare 29enne di Klagenfurt è stato condannato a 19 mesi di carcere in Austria. Il motivo? Abbastanza assurdo: si era fatto tatuare una svastica sul testicolo. Ma non è finita qui, perché poi lo ha mostrato ai commilitoni e soprattutto in rete: il tribunale lo ha condannato per aver violato più volte le leggi austriache contro l’apologia del nazismo. Tra l’altro era stato trovato anche in possesso di un’arma detenuta in maniera illegale: il suo avvocato ha annunciato ricorso, non si conosce il nome del militare per le leggi austriache sulla privacy.

"Cosa volevo lanciargli". Schiaffo a Macron, parla l'aggressore: perché gli è andata davvero bene

Pare che il 29enne fosse ubriaco (aveva scolato due bottiglie di whiskey) quando il fratello gli ha tatuato la svastica sullo scroto: poi ha postato la foto online e ha mostrato “l’opera d’arte” ai commilitoni. Pare che anche in quell’occasione fosse ubriaco, dato che lo spiacevole episodio (per gli altri militari) è avvenuto al termine di un’esercitazione. Tra l’altro già in passato il 29enne era stato accusato di aver pubblicato una foto che inneggiava al nazismo mentre si trovava al Cold War bunker museum, dove stava bevendo un vino con la marca di Adolf Hitler.

"Esercitazione militare? Improbabile". Mistero nei cieli: forte boato e scosse sismiche, qualcosa non torna

“L’ho solo fatto a causa di una cattiva compagnia - ha provato a giustificarsi il militare davanti al giudice - noi gravitiamo attorno a tutto ciò che non è consentito, ma abbiamo sottostimato enormemente l’errore che abbiamo fatto. Non posso fornire una spiegazione ragionevole per il tatuaggio”.

"Malato". Servizi segreti sconvolti dalla foto di Kim Jong-un: in pubblico così, il dittatore comunista irriconoscibile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.