Senza mascherina, condanna choc: "Alzatela", lui gli sputa in faccia e gli cava un occhio

Impegnato in una sessione di shopping a Des Moines, una città nello stato Usa dell'Iowa, Shane Wayne Michael è stato richiamato da un concittadino perché non indossava la mascherina nel modo corretto. "Potrebbe per cortesia coprire il naso con la mascherina" ha chiesto Dinning, un sessantenne a Michael. Il 42enne non ha tuttavia preso bene la richiesta del passante: in seguito a un inseguimento nel parcheggio del centro commerciale, Michael ha placcato l'uomo buttandolo a terra. Dopodiché, il 42enne ha cavato un occhio alla vittima, concludendo il tutto con uno sputo dritto in faccia. Immediatamente denunciato per i fatti avvenuti a novembre 2020, Michael è stato infine condannato a 10 anni di carcere.

Secondo le testimonianze dei passanti che hanno assistito alla terribile scena, l'uomo avrebbe aggredito la vittima picchiandola brutalmente. In seguito, Michael ha poi tirato giù la mascherina dell'uomo iniziando a tossire e a sputargli direttamente in viso. "Se ce l'ho io, ce l'hai anche tu!" continuava a gridare il 42enne alla povera vittima, riferendosi al Coronavirus. Davanti alla giuria, Michael ha affermato di aver agito per legittima difesa, dato che era stato morso a un dito. A poco sono tuttavia servite le sue giustificazioni: dieci anni di carcere per lesioni dolose, aggravate dalle gravi lesioni corporali.

Un caso che ha fatto presto il giro tra tutti i 50 Stati (più il distretto federale di Washington), suscitando l'indignazione di popolo e istituzioni. Sono stati molti i casi di persone che, durante la pandemia, hanno deciso di imporsi alla legge federale americana che dispone l'utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso. Il caso di Shane Wayne Michael è probabilmente il più brutale e inspiegabile di tutti e ha per questo portato a una sentenza dalla connotazione a dir poco "esemplare", per cercare di evitare comportamenti analoghi in futuro. Dinning ha infatti riportato lesioni gravissime, tra cui un occhio letteralmente cavato. Il padre di Michael ha così sminuito le lesioni di Dinning: "È come un occhio nero in una rissa da bar e ora mio figlio dovrà scontare 10 anni di carcere".

