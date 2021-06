Lady Diana, l'ultimo sfregio: tutto per soldi, che fine fa la Ford Escort che le regalò Carlo. Sconcerto a Londra

14 giugno 2021 a

La Ford Escort Ghia di Lady Diana è finita all'asta. Il regalo donato alla principessa dall'ex marito, il principe Carlo, nel lontano 1981 per festeggiare il fidanzamento è ufficialmente in vendita. Il mezzo verrà battuto all'asta il prossimo 29 giugno da Reeman Denise Auctioneers and Valuers. L’auto, come fatto sapere dalla stessa casa d’aste, porta ancora con sé la targa originale. In totale ha percorso 83 mila miglia (circa 133 mila chilometri), ma è ancora dotata di vernice e tappezzeria originali. Il tutto per che modica cifra, chiederete voi? Presto detto: stando alle stime il valore della Ford si aggira tra i 35 e i 45 mila euro. Una cifra non elevata visto che la Ford Escort di Lady D è stata per anni nel garage dell’attuale proprietaria, che fino ad oggi ne aveva sempre tenuto nascosta la provenienza.

Insomma, un'auto dal prezzo inestimabile visto che non fu solo il primo regalo di Carlo a Diana. La Ford infatti presenta una seconda peculiarità: sul cofano si può vedere una statuetta a forma di rana. Un gadget, questo, donato dalla stessa sorella di Diana, Lady Sarah Spencer. "Ho guidato l'auto da solo ed è un bel passo indietro nel tempo – ha rivelato in anteprima a people.com Lewis Rabett della casa d’aste Reeman Dansie - Anche la radio è una radio Ford degli Anni 80. Nessuno l'ha sostituita con un modello più moderno, quindi l’auto è esattamente come Diana l'avrebbe guidata. È stato molto surreale sedersi al volante".

E ancora: "Averla conservata in un garage ha fatto sì che l’automobile restasse in condizioni davvero buone. A quei tempi, le auto non erano come quelle moderne che hanno zincature e impermeabilizzazioni ottime, quindi molte di loro si sono arrugginite nel corso del tempo". A questo punto non resta che aspettare e vedere chi sarà il miglior offerente che si aggiudicherà il cimelio tanto ambito.

