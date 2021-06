Coronavirus, il giornalista della Bcc Nicholas Watt linciato dalla folla: "Vergognati, hai mentito"

15 giugno 2021 a

Bruttissimo quarto d'ora per Nicholas Watt, giornalista della Bbc, preso d'assalto dai manifestanti scesi in strada a Londra per protestare contro la decisione del premier Boris Johnson di rinviare di un mese l'ultima tranche di aperture a causa dei timori legati alla nuova impennata di contagi per la variante Delta del coronavirus.

La colpa del giornalista? Quella di essersi pubblicamente schierato a favore delle restrizioni, dettate dalla necessità di non mettere a rischio la salute pubblica e la ripresa economica. Ma anche in Gran Bretagna, come in Italia, la popolazione è stremata da mesi di chiusure, lockdown durissimi, coprifuoco e sacrifici sociali, psicologici ed economici. E così la folla inferocita ha trovato facilmente un capro espiatorio proprio in Watt, che stava camminando a passo spedito tra i manifestanti in direzione Whitehall, con il pass della Bbc al collo.

La situazione degenera quando un uomo in gilet di pelle e una donna bionda in abito corto lo riconoscono nonostante il giornalista indossi una mascherina e iniziano a puntargli il dito contro con fare minaccioso. A quel punto, molto velocemente, si raduna intorno al cronista una quindicina di persone: lo rincorrono, lo spintonano, lo inseguono mentre Watt, capita la mala parata, inizia letteralmente a correre dribblando chi gli si para davanti, puntando dritto al cordone di polizia schierata davanti a Downing Street, il palazzo sede del governo britannico.

"Perché hai mentito?", gli grida più di un manifestante, e ancora "Vergognati!", tra fischi e insulti. "Ho appena visto alcune notizie sulle proteste anti-blocco a Londra e un dipendente della Bbc è stato quasi linciato - ha commentato un utente di Twitter condividendo il video -. È stato costretto letteralmente a fuggire di nuovo in Downing Street mentre la folla si dirigeva verso di lui. Tempi spaventosi".

"Questo comportamento è completamente inaccettabile - recita una nota ufficiale della Bbc -. Tutti i giornalisti dovrebbero poter svolgere il proprio lavoro senza intimidazioni o impedimenti". "Disgustosa feccia ignorante - è il commento della star della tv inglese Piers Morgan, ex conduttore del popolare talk mattutino Good Morning Britain -. Non si rendono conto che questo giornalista non ha nulla a che fare con le politiche del governo". "Dove finisce tutto questo?", si è chiesto il giornalista Bbc Neil Henderson, a cui ha fatto eco la collega Allie Hodgkins-Brown: "Non sono d'accordo con noi, bene. Spegnici, ma nessun giornalista se lo merita".

